Kupwara Encounter: मुश्किल रास्ता, खराब मौसम...कैसे आतंकियों को आर्मी ने सुलाया मौत के घाट, सेना ने खुद बताई कहानी

Kupwara Encounter: मुश्किल इलाके और खराब मौसम भी भारतीय सेना के आड़े नहीं सकते. चाहे कुछ भी हो आतंकियों का काम तमाम करने के लिए इंडियन आर्मी किसी भी हद तक जा सकती है. यह एक बार फिर सेना ने साबित कर दिया है. जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा और तंगधार में सेना ने 3 आतंकियों का द एंड कर दिया है. लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था. मगर सुरक्षा बलों ने आतंकियों का काम तमाम करके ही दम लिया.

दरअसल, एलओसी के पास जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा और तंगधार में आतंकियों ने घुसपैठ की प्लानिंग की हुई थी. लेकिन सुरक्षाबलों ने दोनों जगह इसे नाकाम करते हुए उनको मौत की नींद सुला दिया. कुपवाड़ा के माछल क्षेत्र दो आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया तो वहीं तंगधार में एक आतंकवादी मारा गया. जबकि एक घायल हो गया. आतंकियों के पास से दो एके 47 राइफल, एक पिस्तौल, चार हथगोले और जंग से जुड़ी अन्य सामग्री बरामद की गई है.

#WATCH | 3 terrorists killed in Jammu and Kashmir's Kupwara

"We were receiving information for the last several days that terrorists would try to infiltrate from across the Line of Control. Yesterday, on the 28th August, our intelligence reported that this infiltration would… pic.twitter.com/4ijvJv6HkV

— ANI (@ANI) August 29, 2024