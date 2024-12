Sambhal Violence: सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग, लंबी-चौड़ी गाइडलाइंस के बावजूद, संभल में दबा के दौड़ा 'बाबा' का बुलडोजर; कैसे?

Sambhal bulldozer action: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आज नगर परिषद ने तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद संभल गेट क्षेत्र में जमकर बुलडोजर दौड़ाया. अचानक बुलडोजर एक्शन की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैली. इसके बाद प्रशासन ने लोगों को समझाबुझाकर अपना काम पूरा किया. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक आज चंदौसी संभल गेट क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया.

स्थानीय लोग हैरान रह गए

बुलडोजर जब पहुंचा तो स्थानीय लोग हैरान रह गए. दरअसल कुछ दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी. ऐसे में संभल हिंसा के बाद जब पूरे देश की नजर संभल के पल पल के अपडेट पर है. तो लोग बुलडोजर देखकर चौंक गए.

#WATCH | Sambhal, UP: Illegal shops built in front of BMG Inter-college at Sambhal Gate in Chandausi, were bulldozed by the Municipal team. The anti-encroachment drive was carried out by the District administration. pic.twitter.com/Lr6frNPM9d

