DNA Analysis: क्या कोई नेता कर सकता है टॉयलेट में 'लंच'? सहारनपुर का वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

DNA Analysis: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में लंच करवाया गया. टॉयलेट में चावल और पूड़ियां जमीन पर रखी हुई हैं. टॉयलेट सीट्स खुली हुईं हैं और खिलाड़ी यहीं से अपनी प्लेट में खाना रखते दिख रहे हैं. टॉयलेट में ही और टॉयलेट के पानी से ही पूड़ी का आटा गूंथा गया और तेल की कड़ाही भी टॉयलेट के अंदर ही रखी हुई है. टॉयलेट की जमीन पर ही पेपर बिछाकर पूड़ियां रख दी गई हैं और एक परात में चावल भी रखे गए हैं. रायता भी वहीं रखा हुआ है.

ये हमारे देश के स्पोर्ट्स सिस्टम की वो सच्चाई है जिसे हजम करना बेहद मुश्किल है. टॉयलेट में बफे सिस्टम से कबड्डी खिलाड़ियों को लंच करवाने का ये मामला 16 सितंबर का है. जब सहारनपुर के स्टेडियम में अंडर 17 स्टेट लेवल महिला कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था. तीन दिन चले इस टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था.खिलाड़ियों के ठहरने और खाने का इंतजाम स्टेडियम में ही किया गया था जहां सिर्फ खाने को ही टॉयलेट में नहीं रखा गया बल्कि लंच वहां रखने के बाद स्टेडियम के दूसरे खिलाड़ी उसी टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे. कच्चा राशन और सब्जियां भी टॉयलेट में रखी गईं.

Uttar Pradesh | A complaint of irregularity has been found during a state sports competition in Saharanpur. A video related to this, purportedly of food being kept in the toilet, is viral.

(Pics 1, 2 & 3 from the viral video) pic.twitter.com/KU0aA6Lakg

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 19, 2022