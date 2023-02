Floating Restaurant UP: अब यमुना की धारा में होगी ग्रैंड पार्टी, Prayagraj में तैयार हो रहा पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट

First Floating Restaurant of UP: देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर अब यूपी के प्रयागराज (Prayagraj) यानी संगम सिटी में भी लोगों को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सौगात मिलने जा रही है. सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू हो गया है. संगम नगरी प्रयागराज में यमुना तट पर लगभग पांच करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश का पहला तैरता रेस्तरां बनाने को बुधवार को यहां हुई मंडलायुक्त की बैठक में सहमति प्रदान की गई. मंडलायुक्त कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस रेस्तरां को स्मार्ट सिटी द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा है और इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी यूपीएसटीडीसी (UPSTDC) दी गई है.

साल में 9 महीने का रहेगा सीजन विज्ञप्ति के मुताबिक, यह रेस्तरां साल में नौ महीने पर्यटकों को आकर्षित करेगा और बाढ़ के तीन महीनों में इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा. यमुना तट पर तैरता रेस्तरां के अलावा, बोट शेड, एक स्लिपवे, लोगों को एक साथ नौकायन करने की सुविधा के लिए दो कैटामारन, आपातकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए दो स्पीड बोट, पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट और लाइफ गार्ड्स की भी व्यवस्था की जा रही है. यमुना किनारे होगी पार्टी विश्व के कई बड़े शहरों में नदियों के तटीय विकास से प्रेरणा लेते हुए और प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता रेस्तरां बनाने पर बुधवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई पर्यटन विभाग की बैठक में सहमति बनी. इस रेस्टोरेंट के बनने के बाद बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग हों या टूरिस्ट सभी यमुना की धारा के किनारे पार्टी कर सकेंगे. इस रेस्तरां के संचालन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन एवं विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) को दी गई है. इसे बनाने से पहले एनजीटी और अन्य संबंधित विभागों से एनओसी ली जाएगा. आपको बताते चलें कि इस रेस्तरां को इस इसी साल बाढ़ से पहले तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. (एजेंसी इनपुट के साथ)