क्या आप जानते हैं किस चीज से बनता है कांच? सपने में भी नहीं सोचा होगा

नई दिल्ली: आप अपने आस-पास कांच (Glass) की कई चीजें देखते होंगे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांच किस चीज से बना होता (What Is Glass Made Of) है. इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे. कांच को बनाने का प्रोसेस बड़ा ही मुश्किल होता है. इसके लिए कई चरणों से गुजरना होता है. आइए जानते हैं कि कांच किस चीज से और कैसे बनता है?

किस चीज से बनता है कांच?

बता दें कि कांच को रेत से बनाया जाता है. हां ये सच है. लेकिन कांच को बनाने के लिए साधारण रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. कांच ऐसी रेत से बनाया जाता है जिसमें सिलिका की मात्रा 99 फीसदी होती है.

ये भी पढ़ें- टायर आखिर काले रंग का ही और इतना मजबूत कैसे होता है? जानिए इसके पीछे की साइंस

कांच बनाने की विधि

कांच बनाने के लिए सबसे पहले 75 प्रतिशत रेत, 15 फीसदी सोडा ऐश (Soda Ash) और 10 फीसदी चूना (Limestone) को आपस मिलाया जाता है और एक मिश्रण (Mixture) तैयार किया जाता है. इस मिश्रण में रिसाइकल (Recycle) करने के लिए कांट के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं. फिर इस मिश्रण को भट्टी (Furnace) में 800 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पिघलाया जाता है. फिर मिश्रण के पिघलने के बाद इसे एक समतल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है जो पूरी तरह से ठंडा हो जाने पर एक समतल पारदर्शी कांच के रूप में तैयार हो जाता है.

कांच से कैसे बनाई जाती हैं अलग-अलग आकार की चीजें

अगर कांच को किसी और आकार में ढालना है तो पिघले हुए मिश्रण को अलग-अलग सांचों में डालकर ऐसा किया जाता है. आप देखते होंगे कि हमारे आसपास ना जानें कितनी ही कांच से बनीं चीजें मौजूद हैं. जैसे- खिड़कियां, बर्तन और हमारे फोन की स्क्रीन भी. लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कांच को रेत से बनाया जाता है.

ये भी पढ़ें- क्या आपको पता है आखिर कुआं गोल ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की साइंस

बता दें कि पहले आधुनिक शीशे का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक जस्टस वॉन लिबिग (Justus Von Liebig) ने 1835 में किया था. कांच तीन प्रकार के होते हैं- पारदर्शी शीशा, अपारदर्शीं शीशा और अल्प पारदर्शी शीशा. पारदर्शी शीशा में आप आर-पार देख सकते हैं. अपारदर्शी शीशा के आर-पार कुछ नजर नहीं आता है. इसके अलावा अल्प पारदर्शी शीशा के आर-पार थोड़ा-थोड़ा दिखता है.