Trump Modi Friendship: दुनिया मोदी को प्यार करती है... फोन पर ट्रंप ने जो कहा, पाकिस्तान को अखर गया होगा

President Elect Donald Trump: अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनियाभर से बधाई संदेश मिलने का सिलसिला जारी है. ट्रंप के इस्ट मित्रों ने तो वोटों की गिनती शुरू होते ही उन्हें शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी थीं. विदेशी राजनेताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ट्रंप की शानदार और धमाकेदार जीत पर उन्हें सबसे पहले बधाई दी. भारतीय शुभकामनाओं के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप का जवाब 140 करोड़ भारतवासियों के दिलों को छू गया होगा.

'दुनिया मोदी से प्यार करती है'

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया मोदी से प्यार करती है. इससे पहले पीएम मोदी ने अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखा- 'मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (@realDonaldTrump) के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. मैंने उनकी शानदार जीत पर बधाई दी. भारत अमेरिका के प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है.'

Had a great conversation with my friend, President @realDonaldTrump, congratulating him on his spectacular victory. Looking forward to working closely together once again to further strengthen India-US relations across technology, defence, energy, space and several other sectors.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024