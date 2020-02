बड़बोलेपन के चक्कर में बड़ी गलती कर गए ट्रंप, बोले- फेसबुक पर मैं नंबर 1, PM मोदी नंबर 2

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने भारत दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. इसे लेकर उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट किया. ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत जाना उनके लिए सम्मान की बात है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ''सम्मान की बात, मुझे लगता है? मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में कहा था, डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक पर नंबर 1 हैं और नंबर दो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं. मैं दो हफ्तों में भारत जा रहा हूं, इसे लेकर उत्साहित हूं!" हालांकि अगर तथ्यों की बात करें तो फेसबुक पर पीएम मोदी के 44 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप के 27 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचकर खुदको फेसबुक पर नंबर 1 कहा है.

Great honor, I think? Mark Zuckerberg recently stated that “Donald J. Trump is Number 1 on Facebook. Number 2 is Prime Minister Modi of India.” Actually, I am going to India in two weeks. Looking forward to it!

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार (12 फरवरी) को ट्वीट किया, "मुझे बहुत खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे. भारत अपने सम्मानित अतिथियों का शानदार स्वागत करेगा." उन्होंने कहा, "यह बहुत विशेष दौरा है और यह भारत-अमेरिका की दोस्ती को और मजबूत करने में लंबा सफर तय करेगा."

Extremely delighted that @POTUS @realDonaldTrump and @FLOTUS will visit India on 24th and 25th February. India will accord a memorable welcome to our esteemed guests.

This visit is a very special one and it will go a long way in further cementing India-USA friendship.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 12, 2020