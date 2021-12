समंदर में और ताकतवर हुई इंडियन नेवी, DRDO ने किया इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण

बालेश्वर (ओडिशा): सरहद पर चीन (China) और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत (India) की रक्षा तैयारियां लगातार जारी हैं. भारत ने मंगलवार को जमीन से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण (Missile Testing) किया. इस मिसाइल को नेवी के लिए विकसित किया जा रहा है.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण (Missile Testing) किया. यह मिसाल जमीन से हवा में मार कर कर सकती है. इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के विभिन्न पोतों पर तैनात किया जाएगा.

Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile for @IndianNavy was flight tested from ITR Chandipur. The missile was tested against an electronic target at a low altitude. The weapon is planned for integration onboard naval ships. pic.twitter.com/vYGTMjXQNw

— DRDO (@DRDO_India) December 7, 2021