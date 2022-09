Dress Code: जींस और टी-शर्ट पहन ऑफिस नहीं आ सकेंगे कर्मचारी, यहां DM ने जारी किया आदेश

No Jeans and T-Shirt Allowed in Office: उत्तर प्रदेश के बरेली में डीएम ऑफिस ने आदेश जारी कर ऑफिस में कर्मचारियों और अधिकारियों को जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है. इसके बरेली के डीएम शिवकांत द्विवेदी ने ऑफिस में अन्य कैजुअल ड्रेस (Casuals Dress) पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद अब बरेली जिला अधिकारी कार्यलय में कर्मचारी और अधिकारी जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे.

ऑफिस में पहने फॉर्मल ड्रेस और बाहर कैजुअल ड्रेस

बरेली के डीएम शिवकांत द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस (Formal Attire) पहननी चाहिए, ताकि वे अधिकारी की तरह दिखें. जिन लोगों को कैजुअल ड्रेस (Casuals Dress) पहनना है, वे इसे ऑफिस के बाहर पहन सकते हैं.

क्यों जारी किया गया ऐसा आदेश?

आदेश में कहा गया है, 'यह देखा गया है कि कई अधिकारी/कर्मचारी (मुख्य रूप से संविदा कर्मचारी और सरकारी काम में लगे सलाहकार) उपयुक्त पोशाक (Suitable Attire) नहीं पहनते हैं. इसलिए, लोगों के बीच सरकारी कर्मचारियों की छवि खराब हो जाती है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

अगर कोई कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. शासन की ओर से पहले ही कार्यलयों में जींस टी शर्ट पहनना मना था. अब बरेली जिला प्रशासन ने इसे कड़ाई से लागू करने के लिए आदेश दिए है. इस आदेश को कार्यलय के कर्मचारी सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं और ऑफिस टाइम में सभी फॉर्मल ड्रेस (Formal Attire) ही पहनकर आ रहे हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने भी जारी किया था ऐसा आदेश

तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था और सभी कर्मचारियों को उचित फॉर्मल ड्रेस पहनने और पेशेवर दिखने के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसके अलावा साल 2021 में उत्तराखंड के बागेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने भी जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में अनौपचारिक ड्रेसिंग, जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी पारित किया था.

