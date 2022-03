पंजाब सीमा से दाखिल पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने मार गिराया; नशीली खेप बरामद

नई दिल्ली: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पंजाब (Punjab) के फिरोजपुर (Firozpur) सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सोमवार को चार किलोग्राम संदिग्ध प्रतिबंधित पदार्थ लेकर जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है. दरअसल, फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारत में संदिग्ध उड़ने वाली किसी चीज की आवाज सुनाई दी थी. इसके बाद सीमा सुरक्षा बल तुरंत अलर्ट हो गई और गोलीबारी में उसे मार गिराया.

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि जवानों ने ड्रोन के उड़ते समय उससे निकलने वाली आवाज सुनी जिसके बाद तड़के करीब तीन बजे ड्रोन का पता लगाया. उन्होंने ड्रोन को मार गिराने के लिए ‘पैरा बमों’ का इस्तेमाल किया.

A quadcopter was shot down by BSF troops in the Ferozpur sector in the early morning hours today. Along with the drone, 5 packets containing contraband items were recovered. The quadcopter came to India from the Pakistan side: BSF pic.twitter.com/odDEL9SVpG

— ANI (@ANI) March 7, 2022