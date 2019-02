कुलगाम मुठभेड़: जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी ढेर, DSP अमन ठाकुर और 1 जवान शहीद

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को एक मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक, सेना के एक जवान शहीद हो गये और जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी मारे गये. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकवादियों के एक समूह की मौजूदगी के बारे में पुलिस को खुफिया सूचना मिलने के बाद कुलगाम के तुरिगाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई. अधिकारियों ने बताया कि वहां पहुंचे पुलिस दल पर गोलीबारी की गई जिसमें पुलिस उपाधीक्षक अमन ठाकुर गंभीर रूप से जख्मी हो गये. सैन्य अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया.

#JammuAndKashmir DGP Dilbagh Singh on Kulgam encounter: One body has been retrieved. We have information that 1-2 more militants have died. Prima facie, it was a group of militants from Jaish who were hiding somewhere after which security forces started operation. pic.twitter.com/S6AWJPmmJI

— ANI (@ANI) February 24, 2019