Earthquake Effects: दिल्ली एनसीआर में कई जगह बिल्डिंग झुकने की सूचनाएं, दौड़ती रहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां

शकरपुर में इमारत झुकने की सूचना

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के डायरेक्टर अतुल गर्ग के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक इमारत के झुकने के बारे में कॉल मिली थी. कॉल सुनने के बाद जब हमारी टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची तो उसमें कोई झुकाव नहीं पाया गया. कॉल पड़ोसी द्वारा दी गई. इमारत में रहने वालों को इस कॉल के बारे में पता नहीं था.

पड़ोसी ने किया था पुलिस को कॉल

वहीं दिल्ली पुलिस के अनुसार, शकरपुर इलाके में इमारत के झुकने (Earthquake Effects) के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली थी. पुलिस अग्निशमन सेवाएं और डीडीएमए अधिकारी मौके पर पहुंचे. चेकिंग के बाद इमारत में कोई स्पष्ट दरार या झुकाव नहीं देखा गया. पड़ोसी जगदीश ने इमारत के झुके होने के शक के आधार पर कॉल किया था लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने ऐसे किसी झुकाव से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने DDMA अधिकारियों को सुझाव दिया कि एमसीडी के सिविल इंजीनियरों के जरिए बिल्डिंग की जांच करवा ली जाए.

जामिया नगर में भी बिल्डिंग झुकने की सूचना

DFS अधिकारियों ने बताया कि जामिया नगर और कालकाजी एक्सटेंशन में भी झुकी हुई इमारतों के संबंध में दो कॉल मिलीं. जांच के बाद सत्यापन के लिए दोनों जगहों पर फायर ब्रिगेड की दो-दो गाड़ियां भेजी गईं. वहां से क्या अपडेट मिला, इस बारे में अभी रिपोर्ट नहीं मिली है.

#WATCH | Uttar Pradesh: People rush out of their houses to open spaces as several parts of north India experience strong tremors of earthquake.

Visuals from Golf City, Noida. pic.twitter.com/Y5GmK1Ck2S

— ANI (@ANI) March 21, 2023