Sanjay Raut: संजय राउत के खिलाफ ED के एक्शन पर उद्धव ने तोड़ी चुप्पी, BJP पर लगाया ये आरोप

ED action on Sanjay Raut: शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने मातोश्री पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज शायद संजय राऊत गिरफ्तार हो सकते हैं. सामना में जो उन्होंने रोक-ठोक नाम से लेख लिखा है, उसमें कई सवाल खड़े किए थे. उन्होंने केंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि शर्म-लाज छोड़कर यह कारिस्तानी चल रही है. ये दमन शाही नीति है. हिंदुत्व को लेकर अगर किसी में बोलने की हिम्मत थी तो वो बाला साहब ठाकरे ही थे.

'महाराष्ट्र का नमक खाकर उसी से नमकहरामी'

उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी हम जब बात कर रहे हैं उस वक्त संजय राउत के घर ईडी के मेहमान बैठे हुए है. ये सब क्या चल रहा है, ये बड़ा भयानक है. ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मराठी बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र का अपमान है. महाराष्ट्र का नमक खाकर उसी से नमकहरामी है.

Mumbai | Enforcement Directorate officials conduct search & questioning at the residence of Shiv Sena leader Sanjay Raut, in the Patra Chawl land scam case pic.twitter.com/eE0E9mxatl

— ANI (@ANI) July 31, 2022