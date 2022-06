Maharashtra: संजय राउत को ED ने भेजा समन, जवाब मिला- 'मेरा सिर कलम कर दो, फिर भी गुवाहाटी रूट नहीं लूंगा'

ED summons Sanjay Raut in Land Scam Case: महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय राउत को समन जारी किया है. ईडी ने नोटिस भेजकर कल (28 जून) सुबह 11 बजे जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है.

संजय राउत कल ईडी के सामने नहीं होंगे पेश

इस बीच सूत्रों से हवाले से खबर है कि संजय राउत (Sanjay Raut) कल (28 जून) प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे. संजय राउत ईडी के सामने पेशी के लिए कुछ समय मांग सकते हैं. बताया जा रहा है कि संजय राउत अपने जवाब में 28 जून को अलीबाग में आयोजित सभा का हवाला देते हुए गैरमौजूदगी की वजह बता सकते हैं.

पात्रा चॉल जमीन घोटाला केस में समन

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने संजय राउत (Sanjay Raut) को पात्रा चॉल जमीन घोटाले के केस में समन जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है. इसके अलावा राउत परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है.

समन के बाद संजय राउत ने किया ट्वीट

ईडी द्वारा समन भेजे जाने के बाद संजय राउत (Sanjay Raut) ने ट्वीट कर कहा, 'मुझे अभी पता चला कि ईडी ने मुझे समन भेजा है. अच्छी बात है. महाराष्ट्र में इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल चल रही है. हम सब बाला साहेब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई में उतरे हैं. यह मुझे रोकने की साजिश है. आप मेरा सिर भी काट दें तो भी मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा. मुझे गिरफ्तार कर लो. जय हिंद.

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 27, 2022