Delhi में सड़कों की सफाई को लेकर MCD को Environment Committee की फटकार

नई दिल्ली: दिल्ली विधान सभा की पर्यावरण समिति ने सोमवार को बीजेपी शासित नगर निगमों की उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सड़कों की यांत्रिक तरीके से सफाई के प्रति ‘लापरवाही’ बरतने को लेकर खिंचाई की. जिसके बाद बीजेपी और आप नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई.

दिल्ली (Delhi) में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक आतिशी (Atishi) की अगुवाई वाली पर्यावरण समिति के सामने तीनों निगमों के आयुक्त पेश हुए. पर्यावरण समिति के बयान के अनुसार आतिशी ने कहा, ‘यह स्तब्ध कर देने वाली बात है कि दिल्ली के निगम आयुक्तों के पास उनके क्षेत्रााधिकार की उन सड़कों की लंबाई की कोई जानकारी नहीं है, जिनकी यांत्रिक रूप से सफाई होनी है. वे कैसे 'डस्ट फ्री दिल्ली' बनाएंगे?’

आप विधायक आतिशी ने ट्वीट किया, ‘पर्यावरण समिति ने दिल्ली में बढ़ते धूल के स्तर और वायु प्रदूषण को लेकर एमसीडी आयुक्तों को बुलाया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि यांत्रिक तरीके से सफाई क्यों नहीं करवाई जा रही? तीनों एमसीडी की लापरवाही स्तब्ध करने वाली है.’

