Espionage Case: जासूसी कांड के 'चक्रव्यूह' में सिसोदिया, CBI को मिली केस चलाने की मंजूरी; BJP ने पूछे सवाल

जासूसी कांड को लेकर बीजेपी ने आप पर बोला हमला

जासूसी कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जेल जाना सिसोदिया की नियती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिसोदिया पर करप्शन के कई केस हैं और जल्द ही वो सत्येंद्र जैन के साथ जेल में होंगे. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया की जांच के आदेश दिए. सबूत मिल रहे हैं केजरीवाल और सिसोदिया ने विपक्ष की, अपनी पार्टी के नेताओं की, PAC के सदस्यों की, एक दूसरे के परिवार के लोगों की जासूसी करवाई. सिसोदिया पर ये करप्शन का चौथा केस है. जल्दी ही सत्येंद्र जैन के साथ होंगे सिसोदिया.'

चीन के पास था गुब्बारा और AAP... : शहजाद पूनावाला

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर मनीष सिसोदिया और आप पर निशाना साधते हुए इसे चीन के गुब्बारे से जोड़ दिया. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'गृह मंत्रालय ने अनूप गेट मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. चीन के पास था गुब्बारा और आप ने करदाता के पैसे का इस्तेमाल किया और बिना मंजूरी के राजनीतिक जासूसी करने के लिए 'गेस्टापो' एफबीयू-अतिरिक्त-संवैधानिक निजी खुफिया एजेंसी बनाई. FBU की 60 प्रतिशत रिपोर्ट- राजनीतिक. बिना खाते के खर्च किया गया पैसा.'

