नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान (Farmers) अलग-अलग सीमाओं पर बैठे है. इनमें पंजाब और हरियाणा से आए किसान (Farmers) सिंघु बार्डर (Singhu Border) पर डेरा डाले हुए हैं. यूपी और उत्तराखंड से आए कई किसान चिल्ला बार्डर और गाजीपुर बार्डर पर मौजूद हैं. जहां सिंघु बार्डर प्रदर्शन के चलते दोनों तरफ से बंद है, वहीं चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने आवाजाही के लिए खोल दिया था. यहां बैठे किसानों का कहना है कि वो लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते. इस सब के बीच आज फिर किसानों ने NH-24 को ब्‍लॉक कर दिया और तीन मिनट तक ट्रैफिक को रोक कर रखा.

भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमें गुस्सा आता है, हम यहां 7 -8 दिन से बैठे हैं. हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे. लोगों को 3 मिनट रोककर हम उन्हें ये अहसास करना चाहते थे कि 3 मिनट कितने कीमती होते हैं.

Delhi: Farmers protesting at Ghazipur (Delhi-UP) border blocked National Highway-24 earlier today.

“We won’t let it happen again, normal people won’t suffer. We wanted them to realise for once that how even few minutes are important,” says Rakesh Tikait of Bhartiya Kisan Union pic.twitter.com/wVk15yXzA0

