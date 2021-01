Farmers Protest: सिंघु बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) में हुई हिंसा के बाद सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. सिंघु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत किसानों के सभी धरना स्थलों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. सिंघु बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारी आमने-सामने आ गए हैं. सिंघु बॉर्डर पर RAF के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है. पुलिस ने क्रेन से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं.

दूसरी तरफ, सड़क पर जाम और राजधानी में हिंसा करने के खिलाफ आज जनता सड़क पर उतर आई है. सिंघु बॉर्डर पर स्थानीय लोग आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. सिंघु के आस-पास के 40 गावों ने किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है.

ये भी पढ़ें- ITO पर जिस किसान की हुई मौत, शादी की दावत देने लौटा था देश; जानिए पूरी कहानी

इस बीच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव (SN Srivastava) ने पुलिसवालों के नाम संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा, 'आने वाले कुछ दिन हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं इसलिए हमे सचेत रहने की आवश्यकता है. किसान आंदोलन में हुई हिंसा में हमारे 394 साथी घायल हुए हैं. कुछ का इलाज अभी चल रहा है. आपके सूझबूझ से हम चुनौती का सामना कर पाए. हमें धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है.'

I would like to tell you that the coming days can be very challenging for us. So, we will have to be alert. We will have to remain patient and disciplined. I thank you for your patience and restraint: Delhi Police Commissioner SN Srivastava writes to Delhi Police staff

— ANI (@ANI) January 28, 2021