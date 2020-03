भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण में पहली मौत की पुष्टि, इस राज्य का है मामला

नई दिल्ली/बेंगलुरू: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की पहली मौत की पुष्टि हुई है. कोरोना वायरस के कारण कर्नाटक के कलबुर्गी में गुरुवार को 76 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई. कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है. भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण मे 74 मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से मौत की पुष्टि नहीं की है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, "29 फरवरी को सऊदी अरब के जेद्दाह से लौटे थे. कोरोना के लक्षण पाए जाने पर परिजनों ने उन्हें 10 मार्च को हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिवार के लोग उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद से वापस कलबुर्गी ला रहे थे, इसी बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई."

कर्नाटक के स्वास्थ मंत्री बी. श्रीरामुलु ने अपने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, "कलबुर्गी में 76 वर्षीय जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है. प्रोटोकॉल के मुताबिक, आइसोलेशन और अन्य उपाय अपनाए जा रहे हैं.

The 76 year old man from Kalburgi who passed away & was a suspected #COVID19 patient has been Confirmed for #COVID19. The necessary contact tracing, isolation & other measures as per protocol are being carried out.

