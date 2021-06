Corona से जिंदगी की रेस हार गए 'फ्लाइंग सिख' Milkha Singh, देर रात अस्पताल में हुआ निधन

चंडीगढ़: 'फ्लाइंग सिख' के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वेटरन एथलीट मिल्खा सिंह (Milkha Singh) आखिरकार कोरोना वायरस (Coronavirus) से जिंदगी की रेस हार गए. उन्होंने शुक्रवार देर रात अस्पताल में आखिरी सांस ली. उनकी पत्नी की भी 5 दिन पहले कोरोना से मौत हुई थी. जिससे वे सदमे में थे. उनके निधन पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है.

He was admitted to ICU on June 3 due to dipping O2 level. On May 20, he had tested positive for COVID19. pic.twitter.com/SYHitglGkJ

'फ्लाइंग सिख' (91) (Milkha Singh) को कोरोना हुआ था. वह पहले मोहाली के निजी अस्पताल में काफी दिनों तक एडमिट रहे. उसके बाद उन्हें घर लाया गया. इसके बाद दोबारा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिर से पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया था. तब से उनका पीजीआई में चल रहा था. उनकी 2 दिन पहले कोरोना (Coronavirus) रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और उनकी हालत में भी सुधार बताया जा रहा था.

इसी बीच शुक्रवार सुबह से उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई. उनका ऑक्सीजन लेवल भी घटकर करीब 56 रह गया था. जिसके बाद से उन्हें आईसीयू में रखकर बचाने की कोशिश की जा रही थी. देर रात करीब 11.30 बजे उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई में दम तोड़ दिया. पीएम नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि दी है.

In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who captured the nation’s imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions. Anguished by his passing away. pic.twitter.com/h99RNbXI28

— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2021