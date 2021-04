Corona संकट में विदेशों से पहुंचने लगी राहत, जानें अब तक किस देश ने क्या भेजा?

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का संकट गहराता जा रहा है और रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच विदेशों से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen) के अलावा अन्य मदद पहुंचनी शुरू हो गई है.

हॉन्गकॉन्ग से दिल्ली पहुंचा ऑक्सीजन

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बताया, '300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य चिकित्सा उपकरण एक इंडिगो विमान से हॉन्गकॉन्ग से दिल्ली पहुंचा है. ये आपूर्ति पहले से चल रहे सभी प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं.'

300 oxygen concentrators & other medical equipment land in Delhi from Hong Kong on an IndiGo flight. These supplies are further bolstering all ongoing efforts which are already in place: Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/rHtdhqqFsP — ANI (@ANI) April 29, 2021

एयरफोर्स ने इन देशों से एयरलिफ्ट किया ऑक्सीजन

इंडियन एयरफोर्स ने बताया, 'भारतीय वायु सेना ने सिंगापुर से पनागढ़ (पश्चिम बंगाल) 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर और दुबई से पनागढ़ के लिए 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट किया है. इसके अलावा C-17 विमान बैंकॉक से पनागढ़ एयरबेस में 3 कंटेनरों को एयरलिफ्ट किया है.' इसके साथ ही भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान ने बैंकॉक में ऑक्सीजन टैंकर लोड किए हैं.

Indian Air Force C-17 aircraft loads oxygen tankers in Bangkok: IAF pic.twitter.com/hwiOcqX1fB — ANI (@ANI) April 29, 2021

अमेरिका ने 2 विमानों से भेजी मेडिकल हेल्प

अमेरिकी विदेश सचिव ने बताया, 'अमेरिकी वायु सेना के सी-5 एम सुपर गैलेक्सी और सी-17 ग्लोबमास्टर III भारत के लिए निकल चुके हैं. वे ऑक्सीजन सिलेंडर / रेगुलेटर, रैपिड डायग्नोस्टिक किट, N95 मास्क और पल्स ऑक्सीमीटर ले जा रहे हैं.'

A US Air Force C-5M Super Galaxy and a C-17 Globemaster III are en route to India. They’re carrying oxygen cylinders/regulators, rapid diagnostic kits, N95 masks, and pulse oximeters: US Secretary of Defence pic.twitter.com/owNfhUEjYd — ANI (@ANI) April 29, 2021

रोमानिया से जल्द पहुंच जाएगी मेडिकल सप्लाई

भारत में मौजूद रोमानिया के दूतावास ने बताया, '80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 75 ऑक्सीजन सिलेंडर और 20 उच्च-प्रवाह ऑक्सीजन थेरेपी उपकरण के साथ एक विमान ने रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी है और जल्द ही भारत पहुंच जाएगी. सहायता रोमानिया विभाग द्वारा आपात स्थिति के लिए भेजी गई है.'

इन देशों से आ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनर्स

भारतीय वायु सेना (IAF) ने बताया, 'भारतीय वायुसेना वर्तमान में भारत के बाहर तीन जगहों से खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स ला रही है. इसमें बैंकॉक से 3 कंटेनर, सिंगापुर से 3 और दुबई से 6 कंटेनर्स आ रहे हैं.'

The IAF is currently transporting empty cryogenic oxygen containers from three destinations outside India. 3 containers from Bangkok, 3 from Singapore and 6 from Dubai: Indian Air Force (IAF) pic.twitter.com/4a7o6BUazU — ANI (@ANI) April 29, 2021

भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 31 लाख के करीब

भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ 83 लाख 76 हजार 524 हो गई है, जबकि 2 लाख 4 हजार 832 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. देशभर में अब तक कोविड-19 से 1 करोड़ 50 लाख 86 हजार 878 लोग ठीक हुए हैं. हालांकि पिछले कुछ दिनों में स्वस्थ होने की दर में लगातार गिरावट आई है और यह 82.1 प्रतिशत रह गई है. इसके साथ ही एक्टिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं और देशभर में 30 लाख 84 हजार 814 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमितों की संख्या का 16.79 फीसदी है.

