S jaishankar ने की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात, दो टूक कहा- 'एकतरफा बदलाव स्वीकार नहीं'

नई दिल्ली/दुशांबे: विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S jaishankar) ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक से अलग चीन के अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की. दुशांबे में चीनी समकक्ष के साथ वार्ता पर एस जयशंकर ने कहा चीन के विदेश मंत्री वांग यी (Wang Yi) के साथ एक घंटे चली द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी (LAC) से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई.

Concluded a one-hour bilateral meeting with State Councilor and FM Wang Yi of China on the sidelines of Dushanbe SCO Foreign Ministers Meeting.

Discussions focused on the outstanding issues along the LAC in the Western Sector. pic.twitter.com/YWJWatUErI

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 14, 2021