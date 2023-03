Aadhar को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होगा फायदा

आधिकारिक बयान के मुताबिक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने निवासियों को अपने आधार दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का फैसला किया है. इस कदम से लाखों लोगों को फायदा होगा. मुफ्त सेवा अगले तीन महीनों के लिए - यानी 15 मार्च से 14 जून, 2023 तक उपलब्ध है.

.@UIDAI makes online document update in Aadhaar free of cost; to benefit millions of residents

Residents may login on https://t.co/YOl4G8I941 using their Aadhaar number

Read here: https://t.co/XHvj7qFlMq #ParliamentQuestion pic.twitter.com/2brG92oie0

— PIB India (@PIB_India) March 15, 2023