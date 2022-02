ITT-JEE और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा तोहफा, सरकार ने किया ये ऐलान

Free NEET and JEE Crash Course for Underprivileged Students: दिल्ली (Delhi) के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि फ्री कोचिंग से हर बच्चे का डॉक्टर, इंजिनियर बनने का सपना पूरा होगा. कोचिंग की महंगी फीस अब किसी भी बच्चे का सपना नहीं तोड़ पाएगी. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब हजारों की संख्या में भविष्य के डॉक्टर-इंजीनियर, साइंटिस्ट और स्टेम एक्सपर्ट्स तैयार होंगे.