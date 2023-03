Amritpal Singh: दोस्त के साथ दिखा 'भगोड़ा' अमृतपाल, ड्रिंक के साथ ली सेल्फी, यहां क्लिक की गई तस्वीर

इससे पहले अमृतपाल सिंह को लेकर खबर सामने आई थी कि वह दो दिन हरियाणा में एक महिला के साथ रहा और फिर फरार हो गया. हरियाणा की महिला बलजीत कौर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है. हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था जिसमें शख्स के अमृतपाल सिंह होने का दावा किया जा रहा था. लेकिन पुलिस ने इस फुटेज की पुष्टि नहीं की थी.

Fugitive #AmritpalSingh selfie with his close aide Papalpreet Singh, Both are still on run. pic.twitter.com/HPW0c4ohWg

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) March 27, 2023