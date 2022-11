G20 में खूब दिखी पीएम मोदी और जो बाइडेन की 'दोस्ती', PM को 'सैल्यूट' करते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति

PM Modi and Joe Biden: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर बुधवार को इंडोनेशिया के बाली में मुलाकात की. दोनों नेताओं की ये मुलाकात मैंग्रोव फॉरेस्ट की यात्रा के दौरान हुई. दोनों ने अभिवादन का आदान-प्रदान किया.

फॉरेस्ट की यात्रा की दौरान की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नजर आ रहे हैं. तस्वीर में बाइडेन पीएम मोदी को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं. पीएम मोदी भी गर्मजोशी के साथ बाइडेन के सैल्यूट का जवाब देते नजर आ रहे हैं. इससे पहले मंगलवार को भी दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी.

पीएम मोदी ने शेयर की तस्वीर

ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी मैंग्रोव फॉरेस्ट के दौरे की फोटो शेयर की है. पीएम द्वारा साझा की गई तस्वीरों में दुनिया के नेताओं को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर एक संदेश देने के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट में पौधे लगाते हुए दिखाया गया है. एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष जोको विडोडो कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक अन्य तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

With G-20 leaders at the Mangrove Forest in Bali. @g20org pic.twitter.com/D5L5A1B72e

— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2022