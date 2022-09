Nagaur: राजस्थान में कोर्ट के बाहर गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या, वीडियो में देखें अपराधियों का तांडव

Rajasthan Nagaur killing Video: हरियाणा के गैंगस्टर संदीप शेट्टी की 19 सितंबर को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई. राजस्थान के नागौर जिले में सुनवाई के लिए बाइक से कोर्ट आ रहे शेट्टी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. काली स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने कोर्ट परिसर के बाहर शेट्टी पर कई राउंड फायरिंग की. गोलियों की आवाज सुन मौके पर भगदड़ मच गई. संदीप शेट्टी को गोली मारकर बदमाश वहां से भाग गए. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. सोशल मीडिया पर घटना का पूरा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Rajasthan | A gangster named Sandeep Shetty was shot dead by unidentified miscreants outside the Nagaur court

He came out on bail 2 days ago and today he came to court in some other matter. Two of his bodyguards were also injured. We're probing the matter: R Meena, ASP Nagaur pic.twitter.com/9QGXSALZR1

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 19, 2022