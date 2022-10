Gujarat Garba Dance: स्कूल में मुहर्रम की मातमी धुन पर बच्चों से करवाया गरबा डांस, आरोपी टीचर्स पर हो गया ये एक्शन

Garba dance on the mournful tune of Muharram: नवरात्र का पर्व पूरे देश में जोर-शोर के साथ मनाया जा रहा है. मां दुर्गा की आराधना में जगह-जगह गरबा नृत्य और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं. खासकर गुजरात में गरबा (Garba Dance) की जबरदस्त धूम मची हुई है. लेकिन वहां पर गरबा नृत्य के दौरान कुछ अजीब करना 4 टीचर्स को भारी पड़ गया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए चारों टीचर्स को सस्पेंड कर दिया.

गरबा डांस में बजाई गई मुहर्रम की मातमी धुनें

रिपोर्ट के मुताबिक यह अजीबोगरीब घटना गुजरात (Gujarat) में खेड़ा जिले के एक प्ले सेंटर स्कूल में हुई. वहां पर 30 सितंबर को स्कूल परिसर में गरबा कार्यक्रम (Garba Dance) आयोजित किया गया. आरोप है कि गरबा नृत्य के दौरान मुहर्रम की मातमी धुन बजाकर बच्चों को डांस करने के लिए कहा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एक हिंदू संगठन ने इस मामले में खेड़ा जिले के डिप्टी कलेक्टर से शिकायत की और दोषी टीचिंग स्टाफ पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की. एसडीएम के निर्देश पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए चार टीचर्स को सस्पेंड कर दिया.

2 साल बाद हो रहे हैं गरबा नृत्य समारोह

बताते चलें कि गरबा (Garba Dance) गुजरात (Gujarat) का प्रमख सांस्कृतिक उत्सव है. कोरोना महामारी की वजह से बीते 2 सालों में वहां गरबा उत्सवों पर बैन रहा था. अब महामारी का असर कम हो रहा है. इसलिए फिर से गरबा नृत्यों की धूम शुरू हो गई है. राज्य में विभिन्न जगह आयोजित हो रहे गरबा नृत्यों में हजारों लोग उमड़ रहे हैं. सरकार भी सुविधाएं विकसित कर गरबा नृत्यों को बढ़ावा दे रही है.

गैर-हिंदुओं के समारोहों में घुसने से तनाव

हालांकि गरबा नृत्य (Garba Dance) स्थलों पर वर्ग विशेष के युवकों के नाम बदलकर घुसने से कई जगह मारपीट और हिंसा की खबरें भी सामने आती रही हैं. जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. इससे निपटने के लिए गरबा आयोजन समितियां अब सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ ही गैर-हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए वहां आई कार्ड चेकिंग की भी व्यवस्था कर रही हैं.

(ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)