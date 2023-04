WATCH: देहरादून में गैस सिलेंडर विस्फोट से बड़ा हादसा, जलकर हो गई 4 बच्चियों की मौत

आग लगने से 4 बच्चियों की मौत

डिप्टी कलेक्टर मिश्रा ने जानकारी दी कि त्यूणी पुल के पास मौजूद एक मकान में दो परिवार रहते हैं. गुरुवार शाम को घटना के वक्त बालिकाओं की मांए घर से बाहर कपडे़ धोने गई हुई थीं. इसके अलावा आग लगने के बाद एक पुरुष और एक लड़का घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे. लेकिन बच्चियां उसी में फंस गईं.

#WATCH | Four people died during a massive fire that broke out in a house last evening near Tuni bridge in Dehradun district. Several fire tenders reached the spot and doused the fire: District administration pic.twitter.com/UUlmIDIFYo

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 7, 2023