लिफ्ट में 50 मिनट तक फंसा रहा बच्चा, दम घुटने लगा तो ऐसे बचाई खुद की जान

गाजियाबाद: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) में सोमवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया और एक 10 साल का बच्चा करीब 50 मिनट तक लिफ्ट में फंसा (Child Trapped in Lift for 50 Minutes) रहा. इस दौरान वह लिफ्ट से बाहर निकलने की मशक्कत करता रहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली. पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की केडब्ल्यू सृष्टि सोसायटी (KW Srishti Society) के डी टावर में रहने वाला ईवान भारद्वाज जी टावर में अपने दोस्त से मिलने जा रहा था. ईवान के 12वें फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट बंद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि ईवान काफी परेशान है और लिफ्ट से बाहर निकलने का प्रयास करता है. इसके बाद जब उसका दम घुटने लगता है तो वह अपने कपड़े तक उतार देता है.

काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया. इस घटना के बाद से बच्चा काफी डरा हुआ है और लिफ्ट के प्रयोग से बच रहा है. मामले में बच्चे के पिता गौरव शर्मा ने नंदग्राम थाने में मेंटिनेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दी है. थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है और मामले की जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी.

