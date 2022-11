Railway News: रेलवे ने जनता को दी बड़ी राहत, प्लेटफॉर्म टिकट के दामों पर किया खुश करने वाला ऐलान

Indian Railway: उत्तर रेलवे ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने 14 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में कमी की है. अब नया रेट 10 रुपये होगा, जो पहले 50 रुपये किया गया था. दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने दामों में बढ़ोतरी की थी. सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने यह जानकारी दी है.

किन स्टेशनों पर घटे दाम

रेखा शर्मा ने बताया कि लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट,अयोध्या जंक्शन,अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, भदोई, प्रतापगढ़ और उन्नाव जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट अब सस्ता हो गया है.

Tickets became cheaper at Lucknow, Varanasi, Barabanki, Ayodhya Cantt, Ayodhya Junction, Akbarpur, Shahganj, Jaunpur, Sultanpur Junction, Rae Bareli, Janghai, Bhadohi, Pratapgarh and Unnao Junction: Rekha Sharma, Senior DCM, NR (03.11)

