नेताजी की जयंती पर पुरस्कार का ऐलान, इन लोगों को मिला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवॉर्ड

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा कर दी है. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट (Excellent) कार्य करने को लेकर गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (GIDM) और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) के एक बयान में कहा गया है कि जीआईडीएम (GIDM) को संस्थागत श्रेणी (Institutional Category) के लिए जबकि शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी (Individual Category) में चयनित किया गया है. केंद्र सरकार ने देश में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में (Field Of Disaster Management) अमूल्य योगदान देने और नि:स्वार्थ सेवा करने वालों को सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की थी.

Prime Minister Narendra Modi confers the Subhas Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskars, for the years 2019, 2020, 2021 and 2022 pic.twitter.com/9z9Zcof6UC

