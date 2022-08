Vande Mataram: अब फोन पर Hello नहीं, वंदे मातरम बोलेंगे सरकारी अधिकारी, यहां जारी हुआ आदेश

Sudhir Mungantiwar Cultural Minister: महाराष्ट्र सरकार में विभागों के बंटवारे के साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य सरकार में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बनाए गए सुधीर मुनगंटीवार ने 14 अगस्‍त को सरकारी अधिकारियों के लिए नया ऐलान कहते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारी फोन उठाने पर अब हेलो नहीं बोलेंगे. अब उन्‍हें फोन उठाने पर वंदे मातरम बोलना होगा. सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यह फैसला लिया गया है. महाराष्ट्र में पिछले ही महीने शिवसेना गठबंधन की सरकार गिरने के बाद बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकार बनी है. इस सरकार में बीजेपी नेता फडणवीस को डिप्टी सीएम के अलावा गृह और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.

26 जनवरी तक वंदे मातरम कहें अधिकारी

सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि राज्‍य के सभी अधिकारी अगले साल 26 जनवरी तक फोन उठाने पर 'वंदे मातरम' कहें. उन्‍होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को बकायदा सरकारी आदेश 18 अगस्‍त तक मिल जाएगा. संस्कृति मंत्रालय संभालने के साथ ही मंत्री की ओर से इस बात के निर्देश दिए गए हैं.

ट्वीट में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने लिखा

आज कैबिनेट के विभागों के बंटवारे की घोषणा के बाद मुझे सांस्कृतिक विभाग की जिम्मेदारी मिली. मेरी सभी नागरिकों और सरकारी अधिकारियों से अपील है कि वे फोन पर हेलो बोलने की बजाए वंदे मातरम बोले.

Today immediately after announcements on portfolio distribution, as a Cultural affairs Minister, my first appeal to each and every citizen & government office employee is, to use "वंदे मातरम्" to start conversation instead of "Hello".@BJP4Maharashtra @MahaDGIPR @CMOMaharashtra

— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) August 14, 2022