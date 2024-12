'इह संभल के हरि जू हरिमंदिर...', गुरुद्वारे के ग्रंथी ने भी ठोका संभल में बड़ा दावा, गुरु नानक का किया जिक्र

Sambhal Jama Masjid: संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सर्वे को लेकर हुई हिंसा और 4 लोगों की मौत के बाद सियासत भी गर्म हो गई है. इस बीच कांग्रेस ने भी संभल जाने का ऐलान कर दिया है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल में मारे गए परिवार वालों से मिलने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है. हालांकि दूसरी तरफ पुलिस भी उन्हें रोकने की तैयारियों में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक भारी संख्या में पुलिस फोर्स कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गई. इसी कश्मकश के बीच संभल के ग्रंथी ने भी एक धार्मिक किताब का हवाला देते हुए कहा है कि यह हरिहर मंदिर ही है.

क्या बोले ग्रंथी सूरज सिंह

ग्रंथी सूरज सिंह से जी न्यूज खास बातचीत की और जानना चाहा कि वो किस धार्मिक किताब के आधार पर दावा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गुरुगोविंद जी महाराज 10वें ग्रंथ में उच्चारण कर गए थे ये जो संभल की धरती है, बहुत पावन और पवित्र जगह है. यहां पर जितने भी मंदिर हैं, पुरानी एतिहासिक जगह हैं और यहां पर पाप ज्यादा हो रहे हैं. पाप को सहते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरुनानक देव जी के रूप में यहां पर प्रकट होंगे. उन्होंने आगे कहा कि कल्कि अवतार यहां पर पूजा करेंगे.

इन्हीं दावों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पुलिस ने मुझे नोटिस जारी किया है. कहा है कि मेरे दौरे से अव्यवस्था फैलेगी. उन्होंने आगे कहा कि हम यकीनी तौर पर अव्यवस्था नहीं, बल्कि शांति चाहते हैं. पुलिस और सरकार ने वहां जो जुल्म और नाइंसाफी की है मैं चाहता हूं कि मेरे नेतृत्व को यह पता चले. उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया कि हम अपने पार्टी दफ्तर में एक ही स्थान पर रहेंगे. यहां कार्यकर्ताओं से बातें हुईं और आगे की रणनीति तय हुई. हम वहां (संभल) जाने की कोशिश करेंगे. हम सब लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे.

हालांकि संभल में 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरे के आने-जाने की इजाज़त नहीं है. ऐसे में अजय राय ने कहा कि हम 10 तारीख तक इंतेजार करेंगे. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा,'डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पाबंदी हटने पर वे हमें सूचित करेंगे. संभल में 10 दिसंबर तक प्रतिबंध है, जिस दिन पुलिस हमें बताएगी कि पाबंदी हटा दी गई है तो कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करेगा.'

