Greater Noida Police को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में अगवा बच्चा बरामद; मांगी थी 30 लाख की फिरौती

Greater Noida Boy Recovered: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की ग्रेटर नोएडा पुलिस (Greater Noida Police) को बड़ी कामयाबी मिली है. ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) पुलिस ने अगवा हुए 11 साल के एक बच्चे को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है. किडनैपर्स ने बच्चे के पिता से 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बच्चे को बदमाशों के कब्जे से छुड़ा लिया. बच्चा सुरक्षित है. इस दौरान उसको कोई चोट नहीं आई है. बच्चे के पिता ने पुलिस को धन्यवाद कहा है. बच्चे के वापस आ जाने से वो बहुत खुश हूं.

पिता से मांगी गई थी 30 लाख की फिरौती

डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 11 साल का एक बच्चा 2 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे से लापता था. इसके बाद पिता को फिरौती का फोन आया, जिसमें 30 लाख रुपये मांगे गए. फिर पुलिस टीम ने जांच शुरू की. इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया.

माता-पिता के पास सुरक्षित पहुंचा बच्चा

ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने कहा कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की. फिर हमने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए. हालांकि, 2 अन्य आरोपी फरार हो गए. अगवा बच्चे को सकुशल उसके माता-पिता के पास पहुंचा दिया गया है. अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना हो चुकी है.

UP | Due to good work of Greater Noida team, all of them are being awarded Rs 25,000 each: DCP Greater Noida, Abhishek Verma

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 3, 2022