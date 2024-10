17 की उम्र में किया था पहला कैंपेन..., वायनाड से पर्चा भर प्रियंका गांधी को आई पापा की याद

Priyanka Gandhi: एक लंबे अरसे तक पर्दे के पीछे से राजनीति कर रही प्रियंका गांधी अब पूरी तरह राजनीति का हिस्सा हो गई हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पहली बार जनता के सामने आई प्रियंका ने अपना चुनावी डेब्यू कर लिया है. लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने दो सीटों (रायबरेली और वायनाड) से चुनाव लड़ा था. बाद में उन्होंने रायबरेली सीट को चुना और अब वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू कर रही हैं. उन्होंने आज (23 अक्टूबर) को नामांकन दाखिल कर दिया है.

मंगलवार रात अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वायनाड पहुंचीं प्रियंका ने अपने भाई व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कालपेट्टा स्थित नए बस स्टैंड से रोड शो का नेतृत्व किया. रोड शो के दौरान प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस और आईयूएमएल के सीनियर नेता खुले वाहन में उनके साथ थे. वाहन में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से पार्टी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद थे. रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कई आकर्षक तस्वीरें भी सामने आई हैं.

प्रियंका गांधी ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि उन्हें 35 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है. वह 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुईं थीं, उसके बाद से 35 वर्षों में उन्होंने अपनी मां, सोनिया गांधी, अपने भाई राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सहयोगियों के लिए प्रचार किया है. प्रियंका गांधी का यह बयान वायनाड से भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो प्रियंका गांधी से ज्यादा अनुभवी हैं.

“… When I was 17 years old, I campaigned for my father in 1998 …

It’s now 35 years … i have campaigned for my mother … my brother and many colleagues …”

And today Mrs @priyankagandhi ji starts campaigning for the first time as a candidate

WATCH https://t.co/o4LM61nvXK pic.twitter.com/PjAQz53e9H

— Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) October 23, 2024