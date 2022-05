UP: बारात लेकर निकले दूल्हे ने किया कुछ ऐसा, टूट गई शादी; ससुराल की जगह पहुंचा अस्पताल

Bride refused to marriage in UP: आजकल शादियों का सीजन चल रहा है. कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से शादियों में धूमधाम देखने को नहीं मिल रही थी. लेकिन इस बार किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है. इसलिए शादियों में होने वाली रौनक लौट आई है. इसी बीच यूपी (Uttar Pradesh) के महाराजगंज (Maharaj Ganj) जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के एक शादी समारोह की रौनक उस समय फीकी हो गई जब दूल्हा अपने घर से परछावन कर बारात लेकर निकला लेकिन दुल्हन के घर यानी ससुराल ना पहुंचकर सीधे अस्पताल पहुंच गया.

बारात रोकी और छलकाने लगा जाम

दरअसल दूल्हे ने बीच रास्ते में बारात रोकी और अपने दोस्तों के संग शराब पीने लगा. जिसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से वो अस्पताल पहुंच गया. इसके बाद जैसे ही दुल्हन के घरवालों को ये पता चला कि दूल्हा अस्पताल में भर्ती है तो बारात आने वाले घर में हड़कंप मच गया. लड़की के घरवाले आनन फानन में अस्पताल पहुंचे और दूल्हे की हालत का जायजा लिया. इसी दौरान जब उन्हें ये पता चला कि दूल्हे की तबीयत शराब पीने से बिगड़ी है तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद बारात बीच रास्ते से ही बैरंग लौट गई.

आपसी सहमति से टूटी शादी

यह पूरा मामला निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां बृजमनगंज से बारात आनी थी. बारातियों के स्वागत के लिए दुल्हन पक्ष के लोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं. लोग बारात पहुंचने का इंतजार कर रहे थे तभी दूल्हे के शराबी होने का पता चलता है. बारात लेकर निकले दूल्हे की तबीयत बिगड़ी तो उसे सीएससी निचलौल में भर्ती कराया गया. इसके बाद घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई तो दोनों पक्षों के बीच शादी तोड़ने पर सहमति बन गई. निचलौल थानेदार रामाज्ञा सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के दूर के रिलेशन में थे. इसलिए उन्होंने आपसी सामंजस्य से मामले को निपटा दिया. दोनों पक्ष एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं चाह रहे थे, इसलिए मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई.

