Guidelines Issued for Pet Dogs: नोएडा में पालतू कुत्तों के लिए गाइडलाइंस जारी, जानिए इस फैसले पर क्या कहते हैं लोग

Guidelines for Dog Owners: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बीते कुछ दिनों में कुत्तों के आतंक की कई घटनाएं सामने आई हैं. कई सोसाइटी में कुत्तों को लेकर लोगों में विवाद के मामले सामने आए हैं तो कहीं कुत्ते ने लोगों को काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है. कुत्तों के आतंक के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुत्तों के मालिकों के लिए गाइलाइंडस तैयार की गयी है, जिसका कई लोग विरोध कर रहे हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जो इसके पक्ष में हैं. वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष होकर अपनी बात कह रहे हैं.

ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी की निवासी सरिता सिंह ने बताया, क्योंकि हम बेजुबान कुत्तों को पालते हैं तो हमे लोग निंदनीय दृष्टि से देखते हैं जैसे हमने कोई अपराध किया हो. मैं मानती हूं कि कई लोग इन बेजुबानों को पसंद नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि किसी का पालतू जीव हमेशा काटेगा. कोई भी जीव तब तक प्रहार नहीं करता जब तक आप उसे उत्तेजित नहीं करते.

जानें अन्य लोग क्या कहते हैं?

वहीं उसी सोसाइटी के निवासी अभिषेक तिवारी ने निष्पक्ष होकर कहा कि दोनों ही लोगों को आगे बढ़कर एक दूसरे को समझना चाहिए. सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं. कुछ ऐसे हैं जो केवल दिखावे के लिए इन जानवरों को पालते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सही मायने में इनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं. अब इनमें से कई ऐसे ओनर्स भी हैं जो अपने कुत्तों को कहीं भी शौच कराते हैं और ट्रेन नहीं करते, जिसके कारण आवारा कुत्तों को भी भुगतना पड़ता है जिनकी कोई गलती भी नहीं होती और इन मालिकों की लापरवाही के कारण आवारा कुत्तों पर अत्याचार किया जाता है.

We Care for Every Animal संस्था की फाउंडर वर्णिका शर्मा ने कहा, जितनी ये दुनिया हमारी है उतनी इन जीवों की भी है, सोसाइटी में यदि बेसहारा कुत्ते रहते हैं तो उनका स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए साथ ही साथ इन जानवरों के लिए खाना देने की जगह भी निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि यह जीव जन्तु भी इस पर्यावरण का हिस्सा हैं.

