Gujarat ATS: गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 150 ठिकानों पर छापा; 65 लोग गिरफ्तार

Gujarat ATS: गुजरात चुनाव (Gujarat Assembly Election 2022 ) के बीच एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के 13 जिलों के 150 से भी ज्‍यादा ठिकानों पर एटीएस ने रेड मारी है. ये कार्रवाई 11-12 नवंबर की रात को हुई है. सूत्रों के अनुसार, गुजरात एटीएस (Gujarat ATS) ने जीएसटी विभाग (Gujarat Gst Department) के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, भरूच और भावनगर जैसे जिलों में सौ से ज्‍यादा ठिकाने पर छापे मारे गए हैं. आपको बता दें कि ये छापेमारी अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर टैक्स चोरी और धन के लेन-देन को लेकर की गई है.

13 जिलों में हुई कार्रवाई

Gujarat ATS, in a joint operation with GST, carried out raids at 150 locations in districts like Surat, Ahmedabad, Jamnagar, Bharuch, and Bhavnagar. Investigations were being carried out over tax evasion and money trail on international routes: Sources

