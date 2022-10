Gujarat में हैंगिंग ब्रिज हादसे में 91 लोगों की मौत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख

Gujarat bridge collapse: गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना ब्रिज गिरने से 91 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मौके पर मौजूद गुजरात के पंचायत मंत्री बृजेश मेरजा ने मरने वाले लोगों के संख्या की पुष्टि की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि गुजरात के मोरबी से आ रही दुखद खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है. प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव कार्य जारी है. मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. इस त्रासदी में लोगों की जान जाने से बेहद दुखी हूं. इस त्रासदी में अपनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.

I am deeply anguished by the tragic news coming from Morbi, Gujarat. Rescue operations are underway to help those affected. I pray for everyone’s safety and well-being. May the injured recover soon.

