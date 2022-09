Gujarat: गुजरात में केजरीवाल के सामने लगे मोदी-मोदी के नारे, जानें कैसा था दिल्ली CM का रिएक्शन

Modi-Modi slogans in front of Kejriwal: गुजरात चुनाव को लेकर सियासी दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं. गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रही है. इस क्रम में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार गुजरात के कई इलाकों का दौर कर चुके हैं. आज मंगलवार को जब वे वडोदरा पहुंचे तो उनके सामने ही मोदी-मोदी के नारे लगने लगे. उन्होंने इसपर प्रतिक्रिया न देते हुए सिर्फ मुस्करा कर वहां से चल दिए. सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आइये आपको दिखाते हैं सीएम केजरीवाल का कैसा था रिएक्शन.

यहां देखें वीडियोः

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal greeted with ‘Modi-Modi’ chants in Vadodara, Gujarat…later ‘Kejriwal-Kejriwal’ chants also heard. pic.twitter.com/dr8HB5Hw2q

— ANI (@ANI) September 20, 2022