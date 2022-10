Gujarat Bridge Collapse: मोरबी हादसे में कितने लोगों की गई जान, किसपर गिरी गाज...जानें घटना के 24 घंटे बाद क्या-क्या हुआ

Gujarat Morbi Bridge Collapse Latest Update: गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना करीब 100 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज रविवार को ढह गया. पुलिस ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक 136 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दो लापता हैं. खोज और बचाव कार्य जारी है. पीएम मोदी मंगलवार को मोरबी जाएंगे और वे पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी कर सकते हैं. इस बीच घटना की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया गया है. साथ ही मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है. पुलिस ने बताया कि हादसे में लापरवाही के आरोप में अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आइये आपको बताते हैं इस हादसे को लेकर अबतक का पूरा अपडेट.

मोरबी में पसरा मातम, सभी दुकानें बंद

Gujarat | Shops in Morbi remained closed today as the city mourns the death of 132 people in yesterday's suspension bridge collapse

To pay respects to the deceased, many establishments in Morbi remained closed today, said a local. pic.twitter.com/MsKJrQtnqY

