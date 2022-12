Gujarat Assembly Election: पैदल चलकर वोटिंग सेंटर पहुंचे पीएम मोदी, मतदान के बाद कही ये बात

Narendra Modi Casts Vote: गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है. पीएम मोदी ने भी अहमदाबाद के राणिप स्थित निशान पब्लिक स्कूल में अपना वोट डाला. इससे पहले पीएम मोदी राजभवन से वोटिंग सेंटर के लिए निकले. पीएम मोदी ने स्कूल के रास्ते में खडे़ लोगों का अभिवादन किया. पोलिंग बूथ पर पीएम नरेंद्र मोदी कतार में खड़े रहे और नंबर आने के बाद वोट डाला.

वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र का पर्व गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया है. मैं देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए मैं चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहता हूं. वोट डालने के बाद पीएम मोदी अपने भाई सोमाभाई से मिलने भी जाएंगे.

Ahmedabad, Gujarat | Prime Minister Narendra Modi greets people on his way to Nishan Public school, Ranip to cast his vote for Gujarat Assembly elections. #GujaratElections pic.twitter.com/vndeh2DWAX

इससे पहले, उन्होंने लोगों से बढ़-चढ़कर मतदान करने को कहा. गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे तक चलेगा. ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, 'मैं गुजरात की जनता खासतौर से महिलाओं और युवाओं से गुजारिश करता हूं कि वह दूसरे चरण के लिए बढ़-चढ़कर मतदान करें. मैं सुबह 9 बजे अपना वोट डालूंगा.' वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज अहमदाबाद में अपना वोट डालेंगे. गुजरात में पहले चरण के तहत राज्य की 89 विधानसभा सीटों पर एक दिसंबर को वोटिंग हो चुकी है। नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर को होनी है.

#WATCH | The festival of democracy has been celebrated with great pomp by the people of Gujarat, Himachal Pradesh and Delhi. I want to thank people of the country. I also want to congratulate Election Commission for conducting elections peacefully: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/2KKjCq7W1D

— ANI (@ANI) December 5, 2022