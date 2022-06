Mohan Bhagwat on Gyanwapi: 'इतिहास नहीं बदल सकते...', मोहन भागवत ने बताया कैसे निकलेगा ज्ञानवापी मसले का हल

Mohan Bhagwat on Gyanwapi: आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है. हम अपने प्रयासों को और मजबूत करेंगे ताकि देश को और ताकतवर बना सकें. सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा, 'क्या हम 'विश्वविजेता' बनना चाहते हैं? नहीं हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है. हमें किसी को जीतना नहीं है. हमें सबको जोड़ना है. संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है जीतने के लिए नहीं.

उन्होंने आगे कहा, अभी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है. हम इतिहास नहीं बदल सकते. इसे ना तो आज के हिंदुओं और ना ही आज के मुसलमानों ने इसे पैदा किया है. वो एक दौर था. इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ बाहर से आया. हमलों में भारत की आजादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को ध्वस्त कर दिया गया. ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर उन्होंने कहा, ''हमें रोज़ एक नया मामला नहीं उठाना चाहिए. हम विवाद क्यों बढ़ाएं? हमारी ज्ञानवापी के प्रति भक्ति है और हम उसके अनुसार कुछ कर रहे हैं, यह ठीक है. लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों करना? "

#WATCH | "...We shouldn't bring out a new matter daily. Why should we escalate dispute? We have devotion towards #Gyanvapi and we are doing something as per that, it is alright. But why look for a Shivling in every masjid?..." says RSS chief as he speaks on Gyanvapi mosque issue. pic.twitter.com/eYLmaEEQY4

— ANI (@ANI) June 2, 2022