हल्दीराम ने व्रत के खाने के पैकेट में कर दी ये बड़ी गलती, लोगों का फूटा गुस्सा!

नई दिल्ली: खाने पीने के सामान जैसे स्नैक्स, नमकीन, मिठाई जैसी चीजें बनाने के लिए जानी जाने वाली कंपनी हल्दीराम व्रत के खाने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का शिकार हो रही है. सोशल मीडिया पर लोगों ने #Haldiram के साथ इसके एक पैकेट की तस्वीर शेयर करना शुरू कर दी है. इस नाराजगी की वजह यह है कि यहां पर बिकने वाले व्रत के खाने के पैकेट पर डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है. लोग अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हल्दीराम के फलाहारी नमकीन के पैकेट्स की तस्वीरें कई लोगों ने शेयर की हैं. जिसमें हम साथ तौर पर देख सकते हैं कि पैकेट के ऊपर उर्दू में कुछ लाइन लिखी हुई हैं. अब लोग हल्दीराम कंपनी से यह जवाब मांग रहे हैं कि जब सामान व्रत का है तो इसका डिस्क्रिप्शन हिंदी या अंग्रेजी में ना होकर उर्दू में क्यों है? क्या हल्दीराम कुछ छिपाना चाह रहा है? देखिए कुछ ट्वीट्स...

Bought this #Haldirams Falahari mixture.

Just curious to know the reason Why there is a need to use URDU especially for this packet ?

WHY NOT HINDI ?

P.S - Haldiram generally use English pic.twitter.com/4sX8Q19Kdc

— Priyam Goyal (@goyal_priyam) April 2, 2022