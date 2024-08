Har Ghar Tiranga: कहां है वो तिरंगा, जिसे 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था

Har Ghar Tiranga: देश की आजादी के 77 साल पूर हो रहे हैं और देश 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. चेन्नई के सदियों पुराने फोर्ट सेंट जॉर्ज क्षेत्र में स्थित एक संग्रहालय की अमूल्य संपत्तियों में एक पुराना भारतीय तिरंगा भी है, जिसे 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र भारत के जन्म के समय फहराए जाने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है. संस्कृति मंत्रालय के अनुसार फोर्ट संग्रहालय में रखा यह तिरंगा शुद्ध रेशम का बना है और 3.5 मीटर लंबा तथा 2.4 मीटर चौड़ा है.

1947 को फहराया गया एकमात्र तिरंगा

संस्कृति मंत्रालय ने बताया, 'यह 1947 में फहराए गए तिरंगे झंडो में से बचा हुआ भारत का एकमात्र ध्वज है. यह ध्वज उस संपूर्ण संघर्ष का प्रमाण है, जो भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया था.' मंत्रालय ने कहा कि यह ध्वज 15 अगस्त, 1947 को फोर्ट सेंट जॉर्ज में सुबह 5.30 बजे फहराया गया था. 'पीआईबी कल्चर' ने भी 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें तिरंगे के साथ संग्रहालय की गैलरी की कुछ तस्वीरें हैं. कोरोमंडल तट के साथ-साथ चेन्नई के एक छोर पर स्थित इस किले की उत्पत्ति संबंधी जानकारी शहर के इतिहास से जुड़ी हुई है.

The 12 feet long, 8 feet wide national flag in the Fort St. George Museum, Chennai, is one of the first flags that were hoisted on August 15, 1947.

The flag was hoisted on 15th August 1947 at 5.30 A.M in Fort St. George.#HarGharTiranga | @MinOfCultureGoI। @MIB_India।… pic.twitter.com/6wE5c3ZbIG

