केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर इशारों-इशारों में कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद होना तय माना जा रहा है. जब हरदीप सिंह पुरी से कांग्रेस की तरफ से वीर सावरकर वाले ट्वीट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घोड़ों की रेस में गधों का क्या काम? उन्होंने कहा कि कहां सावरकर और कहां राहुल गांधी. उनके इस बयान के बाद एक नया बवाल होना तय माना जा रहा है.

दरअसल, ब्रिटेन में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत में ‘लोकतंत्र पर खतरा’ है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे माफी की मांग की थी. इस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘सावरकर समझा क्या... नाम - राहुल गांधी है.’

'सरकार राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी सावरकर नहीं हैं, वो राहुल गांधी हैं. तो एक बार फिर सावरकर को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है.' प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'To get an Ash to run horses race. कहां सावरकर जी और कहां ये (राहुल गांधी).'

कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने कांग्रेस के जवाबर पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, ‘कृप्या महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें. हाथ जोड़ कर विनती करता हूं.’

इधर, पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है. ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा ब्रिटेन में की गई बातों के लिए संसद की कार्यवाही बाधित कर उन्हें हीरो बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने पार्टी की आंतरिक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस भाजपा से लड़ने में नाकाम रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की बीजेपी के साथ मौन सहमति है.

