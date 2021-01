Covaxin की मंजूरी के सवाल पर शुरू हुआ ट्विटर वॉर, मनीष तिवारी और हर्षवर्धन आमने सामने

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी (Manish Tiwari) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (Harsh Vardhan) शनिवार को उस वक्त ट्विटर पर भिड़ गए जब तिवारी ने भारत बायोटेक (Bharat Biotech) द्वारा देश में विकसित टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए.

तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘टीकाकरण आरंभ हो गया है और यह अजोबो-गरीब है कि भारत के पास आपात उपयोग को अधिकृत करने का कोई नीतिगत ढांचा नहीं है. फिर भी दो टीकों के आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी गई. कोवैक्सीन की अलग ही कहानी है. इसे उचित प्रक्रिया के बिना अनुमति दी गई.’

इस पर हर्षवर्धन ने तिवारी पर पलटवार करते हुए कहा कि मनीष तिवारी और कांग्रेस को सिर्फ अफवाहें फैलाने की पड़ी है. अपनी आंखे खोलिए...जानेमाने चिकित्सक और सरकारी अधिकारी टीका लगवा रहे हैं.

So blinded are we by our passions that we suffer more to be damned than to be saved

-Charles Caleb Colton

Sh @ManishTewari & @INCIndia are only passionate about spreading distrust & rumours

Open your eyes,sharing photos of eminent Doctors & Govt functionaries getting inoculated https://t.co/kYzOtRXZcq pic.twitter.com/9Y1Bvm65ug

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) January 16, 2021