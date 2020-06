नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मनीष सिसोदिया के कोरोना पॉजिटिव होने के दावे का सच आम आदमी पार्टी (AAP) ने बताया है.

AAP ने एक ट्वीट में लिखा- 'कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. हम आपको बताना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है. कृपया अफवाहों से बचें.'

We have come across few media reports claiming that Delhi Hon'ble Dy. CM Shri @msisodia has been tested positive for Covid.

We would like to inform you all that Shri Manish Sisodia has not been tested positive for Covid. Please don't fall for rumours.

