Watch: रूद्रप्रयाग में भयावह लैंडस्लाइड, वीडियो देख दहल जाएगा दिल; ऐसे बची लोगों की जान

Heavy Landslide In Rudraprayag: उत्तराखंड (Uttarakhand) के रूद्रप्रयाग (Rudraprayag) से लैंडस्लाइड (Landslide) का भयावह वीडियो सामने आया है. मलबा गिरने से बद्रीनाथ-ऋषिकेश नेशनल हाइवे (Badrinath-Rishikesh National Highway) बंद हो गया. रूद्रप्रयाग लैंडस्लाइड (Rudraprayag Landslide) का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है. वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि रूद्रप्रयाग लैंडस्लाइड का वीडियो (Rudraprayag Landslide Video) मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया. रूद्रप्रयाग लैंडस्लाइड का वीडियो दिल दहला देने वाला है.

रूद्रप्रयाग में दिखा भयानक नजारा

वीडियो में दिख रहा है कि पहाड़ से मलबा अचानक बद्रीनाथ-ऋषिकेश नेशनल हाइवे पर गिरने लगता है और लोग चीखते-चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं. जब मलबा पहाड़ से नीचे गिरता है तो धूल का गुबार आसमान में छा जाता है. थोड़ी देर तक तो कुछ दिखता ही नहीं है. लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ-ऋषिकेश नेशनल हाइवे बंद हो गया. हालांकि लैंडस्लाइड के बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई.

#WATCH | Rudraprayag, Uttarakhand: Badrinath-Rishikesh National Highway closed near Khankra due to a heavy landslide in the area (16.07) pic.twitter.com/MyLGrK3HgP

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 17, 2022